В Wildberries назвали причину нанесенного компании ущерба на 650 млн рублей

Служба безопасности онлайн-платформы Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 млн рублей, сообщили «Известиям» 11 мая в пресс-службе компании.

Ранее в этот день появилась информация, что базы данных Wildberries были взломаны, а сумма причиненного ущерба составила 654,5 млн рублей. Однако в компании эту информацию опровергли и разъяснили ситуацию.

«Услугами «серого продвижения» на онлайн-платформе воспользовалось около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании», — говорится в сообщении.

Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий.

Ранее, 26 апреля, Wildberries раскрыла аферу, в рамках которой владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве подменяли золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад. Ущерб превысил несколько миллионов рублей.