Wildberries поймала владельцев своих ПВЗ на подмене золотых изделий

Wildberries раскрыла аферу, в рамках которой владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве подменивали золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад. Согласно предварительным оценкам, ущерб превышает несколько миллионов рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании 26 апреля.

Отмечается, масштабы хищений еще изучаются службой безопасности компании. В Wildberries рассказали, что как только афера была раскрыта, с мошенниками расторгли договор и обратились в полицию.

«Но «владельцы» ПВЗ пошли ва-банк: вслед за украденным золотом решили также присвоить себе и свыше 1 тыс. штук товаров, которые находились в этих самовывозах: одежду, обувь, косметику, электронику, детские товары и т.д. на общую сумму порядка 1,6 млн рублей. Большая часть этих товаров принадлежит партнерам Wildberries — представителям малого бизнеса, которые продают их через платформу», — добавили в пресс-службе компании.

Онлайн-платформа уже подала заявление в полицию о хищении товарно-материальных ценностей и о подмене золотых изделий. Покупатели от действий «золотоискателей» не пострадали, так служба безопасности оперативно пресекла «схему», уточнили в Wildberries.

21 апреля в Wildberries сообщили, что компания перезапускает механизм списаний за подмены товаров, обновив его с учетом пожеланий партнеров. Решение было утверждено согласительной комиссией при «Опоре России». В частности, в рамках нового принципа «нулевого эффекта» Wildberries приняла решение все взыскания за подмену товаров в собственных ПВЗ направлять на премиальные выплаты сотрудникам самовывозов. Позже стало известно, что принцип «нулевого эффекта» распространят не только на собственные ПВЗ, но и на партнерские.

При этом в Wildberries отметили, что до этого в течение нескольких недель взыскания были заморожены компанией по требованию партнеров, что привело к увеличению числа подмен товаров на 50% на самовывозах.

За день до этого суд признал незаконным требование Wildberries взимать плату с покупателей за возврат бракованных товаров.

В марте владельцы ПВЗ Wildberries планировали забастовку. Таким образом они пытались выразить недовольство тем, что площадка штрафует их за брак и утерянные товары. Вскоре после этого интернет-магазин сообщил «Известиям» об улучшении сервиса арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и о приостановке начислений штрафов до доработки новой системы контроля. Также была создана комиссия по разрешению споров маркетплейсов и партнеров.