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Wildberries распространит принцип «нулевого эффекта» на партнерские ПВЗ

Wildberries начнет выплачивать премиальные с взысканий за подмены товаров партнерским ПВЗ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Wildberries распространит принцип «нулевого эффекта» не только на собственные пункты выдачи заказов (ПВЗ), но и на партнерские. Таким образом, все собранные взыскания за подмены товаров в равной пропорции будут направлять и представителям партнерских ПВЗ, сообщили 26 апреля в пресс-службе компании.

«Данный подход был запущен 21 апреля 2023 года и применялся только для сотрудников собственных самовывозов. По предложению инициативной группы партнеров в комиссии при «Опоре России», которое утвердили в Wildberries, «нулевой принцип» теперь будет распространяться и на партнерские ПВЗ», — говорится в сообщении.

Дополнительные премиальные выплаты партнерам будут начисляться ежедневно, а выплачивать их будут каждую неделю. Первые перечисления в размере 40 млн рублей должны поступить уже сегодня, 26 апреля, отметили в компании.

«Также Wildberries разрабатывает новую мотивационную модель для ПВЗ, в которых нет утерянных и подменных товаров или же их число минимально. Таких наиболее ответственных партнеров компания будет дополнительно премировать», — добавили в пресс-службе.

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21 апреля в Wildberries сообщили, что компания перезапускает механизм списаний за подмены товаров, обновив его с учетом пожеланий партнеров. Решение было утверждено согласительной комиссией при «Опоре России». В частности, в рамках нового принципа «нулевого эффекта» Wildberries приняла решение все взыскания за подмену товаров в собственных ПВЗ направлять на премиальные выплаты сотрудникам самовывозов. Таким образом, онлайн-площадка решила поддержать своих работников дополнительным денежным поощрением за бдительность при проверке товаров.

Как отметили в Wildberries, до этого в течение нескольких недель взыскания были заморожены компанией по требованию партнеров, что привело к увеличению числа подмен товаров на 50% на самовывозах.

За день до этого суд признал незаконным требование Wildberries взимать плату за возврат бракованных товаров. Как отметил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд, при обнаружении в товаре дефектов, не оговоренных с продавцом, покупатель имеет право потребовать замену, продукцию той же марки или другой с перерасчетом стоимости. Также он может потребовать безвозмездного устранения недостатков или вернуть за него полную стоимость.

В марте владельцы ПВЗ Wildberries планировали забастовку. Таким образом они пытались выразить недовольство тем, что площадка штрафует их за брак и утерянные товары. Вскоре после этого интернет-магазин сообщил «Известиям» об улучшении сервиса арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и о приостановке начислений штрафов до доработки новой системы контроля. Также была создана комиссия по разрешению споров маркетплейсов и партнеров.

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