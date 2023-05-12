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В Wildberries сообщили о достижении договоренности с продавцами

Wildberries: большинство продавцов подтвердили использование серых схем продвижения
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Маркетплейс Wildberries достиг договоренности с продавцами, собравшимися накануне, 11 мая, у офиса компании. Об этом сообщили в пресс-службе площадки 12 мая.

В результате было принято решение о заморозке начислений за рекламу на время проведения следственных действий.

«Большая часть продавцов подтвердила использование серых схем продвижения и выразила готовность сотрудничать с полицией», — добавили в пресс-службе.

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О том, что служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, стало известно 11 мая. Через специальный Telegram-бот около 300 продавцов получили рекламные услуги, не оплачивая их. Размер ущерба, по предварительным данным, составил около 650 млн рублей.

В тот же день предприниматели, которым были выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения, собрались у бизнес-центра «Демидов» в Москве. Позднее в пресс-службе компании заявили «Известиям», что открыты к диалогу с продавцами.

Адвокат, руководитель уголовной практики Vinder Law Office Максим Маценко разъяснил «Известиям», что злоумышленников, из-за которых Wildberries понесла убытки, могут привлечь к ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения. Максимальный срок лишения свободы по данной статье — до пяти лет.

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