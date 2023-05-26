Путин проводит встречу с членами «Деловой России». Трансляция

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, проводит встречу с членами организации «Деловая Россия». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе встречи российский лидер выступит с большой речью. Затем председатель «Деловой России» Алексей Репик расскажет об инвестициях в регионах, а президент организации Павел Титов выступит с речью о создании нового финансового инструмента.

В предыдущий раз Путин общался с членами «Деловой России» в феврале 2022 года. Тогда обсуждались вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, развития инфраструктуры и совершенствования нормативного регулирования.