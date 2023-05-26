Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Донецку из HIMARS

Появилось видео последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию научно-исследовательского института в районе Покровского рынка в Калининском районе Донецка. Кадры передает корреспондент «Известий» в пятницу, 26 мая.

На них демонстрируется, как в результате атаки украинских боевиков обрушились перекрытия между несколькими этажами и крыша. Также на дороге около здания можно заметить воронки от разорвавшихся снарядов.

Ранее 26 мая мэр города Андрей Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли удар по Донецку шестью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате чего было повреждено здание научно-исследовательского института.

Кулемзин также уточнил в своем Telegram-канале, что при ударе погибла 37-летняя мирная жительница.

В этот же день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра. Обстрел со стороны Украины зафиксировали в 7:05, огонь велся из населенного пункта Максимильяновка.

Позднее был совершен третий обстрел города за утро пятницы, который был произведен в 9:35 по Калининскому району, уточнили в представительстве СЦКК в ДНР.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.