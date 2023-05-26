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ВСУ обстреляли Донецк шестью ракетами из РСЗО

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Фото: ТАСС/ Николай Тришин
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В Донецке из-за обстрела украинской армии сработала система ПВО. Она отработала восемь раз, передает источник «Известий» 26 мая.

Всего, по предварительной информации, по Калининскому району было выпущено шесть ракет из РСЗО, уточняет мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram. Корреспондент «Известий» дополнил, что атака было совершена из американской HIMARS.

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В пятницу представительство СЦКК в ДНР сообщило, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Также ранее в этот день в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги раздались взрывы. Позднее воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, исключая западные области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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