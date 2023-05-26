Один человек погиб в результате обстрела Донецка
Один человек погиб в результате обстрела Донецка украинскими боевиками, повреждено здание научно-исследовательского института. Об этом сообщил в пятницу, 26 мая, мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк шестью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Тогда же представительство СЦКК в ДНР сообщило, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра. Обстрел со стороны Украины зафиксировали в 7:05, огонь велся из населенного пункта Максимильяновка.
Днем ранее сообщалось, что двое детей ранены в результате украинского обстрела Горловки в ДНР.
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.