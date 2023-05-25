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Двое детей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

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Фото: соцсети
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Двое детей ранены в результате украинского обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает Telegram-канал Донецкого агентства новостей.

«Это произошло в Никитовском районе. ВСУ вечером трижды атаковали его из артиллерии, в том числе реактивной», — говорится в сообщении.

По данным агентства, число пострадавших в Горловке возросло до семи. Информация продолжает поступать.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в четверг сообщало о двух обстрелах города. Отмечалось, что украинские войска в том числе выпустили ракеты из РСЗО.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
Как под непрекращающимися обстрелами живет Горловка и окрестные поселки

Ранее, 18 мая, мэр города Иван Приходько рассказал, что житель Горловки скончался в результате ранений, полученных при обстреле города украинскими боевиками. По его словам, под обстрел попал Центрально-Городской район. Всего пострадало двое мирных жителей.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Ясиноватая и Горловка, которая расположена в 50 км к северу от столицы ДНР. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта население здесь насчитывало более 250 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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