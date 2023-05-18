Мэр Горловки сообщил о смерти мирного жителя в результате обстрела ВСУ

Житель Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) умер в результате ранений, полученных при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 мая, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Один из раненых в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ мирных граждан скончался», — написал он в своем Telegram-канале.

Приходько также добавил, что два человека получили ранения.

Кроме того, село Озеряновка Центрально-Городского района было частично обесточено в результате украинского обстрела.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, 16 мая из-за атаки украинских боевиков было повреждено здание Зайцевской поселковой администрации в Никитовском районе Горловки. Утром того дня ВСУ выпустили по городу семь снарядов калибра 152 мм.

Ранее, 14 мая, пять жителей Горловки пострадали при обстреле ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.