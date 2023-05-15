Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадало пять человек. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В течение сегодняшнего дня в результате украинской вооруженной агрессии ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Приходько уточнил, что два человека были ранены в Никитовском районе после прямого попадания снаряда в дом.

Ранее в этот день мэр сообщал о трех пострадавших. По его словам, были ранены пенсионеры — мужчина и две женщины.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что с 09:15 до 09:30 боевики выпустили по Горловке 16 снарядов калибра 152 мм. В 10:30 украинские войска вновь обстреляли город.

Накануне Приходько рассказал о повреждении здания банка и входа в городскую администрацию в Горловке. Было зафиксировано задымление. Также он сообщил о повреждении Богоявленского кафедрального собора. По его словам, снаряды повредили купол, также был нанесен урон многим сооружениям. Информации о раненых не поступало.

ВСУ изо дня в день подвергают обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.