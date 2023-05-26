ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 26 мая, выпустили по Донецку пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что обстрел был произведен в 9:35 по Калининскому району.

Это уже третий обстрел Донецка за утро пятницы. Ранее в пятницу мэр города Андрей Кулемзин заявлял, что ВСУ нанесли удар по Донецку шестью ракетами из РСЗО, при обстреле повреждено здание научно-исследовательского института. Кулемзин также написал в Telegram-канале, что в результате удара погибла 37-летняя мирная жительница.

До этого представительство СЦКК в ДНР сообщало, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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