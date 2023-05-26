Парапланерист упал с горы в Приморье и получил множественные переломы

В Приморском крае 36-летний парапланерист упал на склон горы Брат и получил многочисленные травмы. Об этом 25 мая сообщило Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа.

Инцидент произошел вечером 24 мая. В службу спасения поступил звонок с информацией о раненом мужчине.

«Звонивший сообщил, что на склоне горы Брат находится травмированный мужчина, нуждающийся в помощи», — говорится в сообщении.

Примерно через час спасателям удалось найти парапланериста. Мужчине оказали первую помощь, после чего на носилках транспортировали к подножью горы, где его передали врачам скорой медицинской помощи.

Мужчина госпитализирован в городскую больницу.

Ранее, 23 мая, при восхождении на гору Эльбрус пропала связь с группой туристов из Белоруссии. В составе незарегистрированной группы было шесть человек.

На следующий день спасатели обнаружили пропавших в горах туристов. Их нашли на высоте 3800 м под вершиной горы Утюг. Поисковые работы длились 36 часов.

25 мая найденную группу туристов из Белоруссии успешно доставили в Ставропольский край. Угрозы жизни людей нет, добавили в МЧС России.