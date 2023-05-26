Рособрнадзор пока не будет увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский 26 мая заявил, что увеличивать число обязательных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока не планируется.

«Не всегда стимулировать интерес к изучению предмета правильно через экзамен. Поэтому мы пока придерживаемся такой позиции, что русский язык и математика как базовые предметы (обязательны. — Ред.), всё остальное пока скорее нет, но находится в поле дискуссии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день Рособрнадзор сообщил, что основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по химии, литературе и географии, они пройдут в 88 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом.

24 мая Круглинский заявил, что утечек ответов и заданий ЕГЭ в этом году не было. Все материалы появятся непосредственно на экзамене.

До этого, 16 мая, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ вряд ли ждут серьезные изменения в ближайшие 10 лет.

В 2023 году ЕГЭ будет проходить как и раньше. Выпускникам предстоит сдать минимум четыре дисциплины, из которых две обязательны для всех: русский язык и математика (базовая или профильная). Еще два или более предметов школьник выбирает самостоятельно в течение учебного года.