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Рособрнадзор пока не будет увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что не планируют увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский 26 мая заявил, что увеличивать число обязательных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока не планируется.

«Не всегда стимулировать интерес к изучению предмета правильно через экзамен. Поэтому мы пока придерживаемся такой позиции, что русский язык и математика как базовые предметы (обязательны. — Ред.), всё остальное пока скорее нет, но находится в поле дискуссии», — приводит его слова ТАСС.

ЕГЭ-2023: русский и математика стали сложнее, сдавать будут не все
Главное об экзамене в 2023 году

Ранее в этот день Рособрнадзор сообщил, что основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по химии, литературе и географии, они пройдут в 88 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом.

24 мая Круглинский заявил, что утечек ответов и заданий ЕГЭ в этом году не было. Все материалы появятся непосредственно на экзамене.

До этого, 16 мая, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ вряд ли ждут серьезные изменения в ближайшие 10 лет.

В 2023 году ЕГЭ будет проходить как и раньше. Выпускникам предстоит сдать минимум четыре дисциплины, из которых две обязательны для всех: русский язык и математика (базовая или профильная). Еще два или более предметов школьник выбирает самостоятельно в течение учебного года.

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