Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек ответов и заданий ЕГЭ в 2023 году

Утечек ответов и заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году не было. Все материалы появятся непосредственно на экзамене, сообщил в среду, 24 мая, заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Традиционно появляется ряд информационных ресурсов, которые предлагают купить контрольно-измерительные материалы и ответы. <…> Здесь стоит заявить, что никаких утечек нет и не было, потому что материалы появляются только фактически в аудитории перед выпускниками», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению итоговой аттестации в 2023 году.

Круглинский добавил, что до начала экзаменов измерительных материалов в том виде, в котором они существуют, фактически нет.

«Поэтому и утекать в этой конструкции неоткуда», — пояснил он.

Ранее, 16 мая, глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии сообщил, что готовность российских школ к проведению основного периода единого государственного экзамена составляет почти 100%.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартует 26 мая. Тестирование в 2023 году будет проводиться в три этапа: досрочный (20 марта – 19 апреля), основной (26 мая – 1 июля) и дополнительный (6 сентября – 19 сентября).