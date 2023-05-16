В Рособрнадзоре усомнились в серьезных изменениях формата ЕГЭ в ближайшие 10 лет

ЕГЭ вряд ли ждут серьезные изменения в ближайшие 10 лет, сообщил 16 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году.

«Не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно. <...> Но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах», — сказал он.

В 2023 году ЕГЭ будет проходить, как и раньше. Выпускникам предстоит сдать минимум четыре дисциплины, из которых две обязательны для всех: русский язык и математика (базовая или профильная). Еще два или более предметов школьник выбирает самостоятельно в течение учебного года

Ранее, 12 мая, в Минобрнауки также заявили об отсутствии планов кардинально менять ЕГЭ.

При этом в марте премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что в вопросе отмены ЕГЭ нужно тщательно всë взвесить и оценить альтернативные предложения.