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В Рособрнадзоре сообщили о начале основного периода сдачи ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая с химии, географии и литературы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 26 мая с экзаменов по химии, литературе и географии, они пройдут в 88 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«На участие в экзаменах зарегистрировано около 150 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все экзамены проведут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а также будут приняты во внимание состояния эпидемиологической ситуации в регионах. Сотрудники органов внутренних дел обеспечат порядок в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и на прилегающих в ним территориях, а общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора будут мониторить проведение экзаменов.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе — 32, по химии – 36, свои результаты участники экзаменов 26 мая узнают не позднее 13 июня, напомнили в ведомстве.

На ЕГЭ по химии в основной день проведения экзамена заявлено более 79 тыс. участников, на ЕГЭ по литературе — более 51 тыс. человек, а ЕГЭ по географии планируют сдавать около 20 тыс. участников.

Для организации экзамена по химии будет задействовано 2588 ППЭ, по литературе — 2413, а по географии — 2050.

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Накануне Рособрнадзор сообщил, что в материалах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии в этом году в карту России включат новые регионы, участникам экзамена будут выдаваться актуальные карты территории России.

В этот же день ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции заявил, что серебряные медали снова будут вручать в школах со следующего учебного года (2023/24).

Результаты экзамена обычно публикуются не ранее чем через одну-две недели после сдачи и размещаются на портале «Госуслуги» и страницах региональных ведомств, на официальном сайте ЕГЭ или в самом учебном учреждении. Советы по подготовке к сдаче экзамена в беседе с «Известиями» дала преподаватель обществознания и контент-продюсер Skysmart Анна Мусихина.

По ее словам, необходимо заранее понять, как планировать свое время на экзамене. Педагог советует начать с тех заданий, которые можно быстро решить или вспомнить ответ. Далее лучше приступить ко второй части, за которую дают больше баллов. И только потом стоит приступать к заданиям, которые отнимут много времени и умственных ресурсов.

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