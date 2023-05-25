Новые регионы включат в карту России в материалах ЕГЭ по географии

В материалах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии в этом году в карту России включат новые регионы. Об этом 25 мая сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве обратили внимание, что демонстрационные варианты по всем учебным предметам, которые используются для проведения экзамена, разработаны и размещались на сайте ФИПИ в августе 2022 года, до проведения референдума в новых российских регионах.

«При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории РФ», — добавили в Рособрнадзоре.

Накануне глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев перед началом основного периода ЕГЭ посетил Луганскую Народную Республику (ЛНР), где проверил готовность пунктов проведения экзаменов и пообщался с педагогами.

В феврале Рособрнадзор отметил, что выпускники из новых регионов России с 2024-го по 2026 год смогут сдавать ЕГЭ или государственный выпускной экзамен только по двум обязательным предметам.

Государственная дума 24 января в первом чтении приняла проект об интеграции систем образования Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в систему России. Законопроект был внесен в ГД российским правительством 29 декабря минувшего года.