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ГД приняла в I чтении проект об интеграции систем образования новых регионов в систему РФ

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Государственная дума 24 января в I чтении приняла проект об интеграции систем образования Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в систему России.

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«Проект федерального закона <…> разработан <…> в целях интеграции систем образования Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в образовательное пространство Российской Федерации, а также системы научной деятельности указанных субъектов Российской Федерации в систему научной деятельности Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект был внесен в ГД российским правительством 29 декабря минувшего года.

Документ подразумевает установление норм, которые обеспечат соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, соответствие прав обучающихся, приведение деятельности образовательных организаций, научных организаций на новых территориях в соответствие с законодательством России.

Законопроектом устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и приема на обучение, признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях до дня их принятия в Российскую Федерацию.

«Также законопроектом устанавливается, что организации, осуществляющие образовательную деятельность на территориях <новых регионов РФ>, будут осуществлять образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе временной лицензии на осуществление образовательной деятельности», — говорится в пояснительной записке.

Временная лицензия будет действительна до получения лицензии на осуществление образовательной деятельности с бессрочным сроком действия, но не позднее чем до 1 января 2026 года.

30 сентября 2022 года ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин 1 декабря заявил, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов РФ. Он отметил, что интеграция новых территорий в сферы России должна завершиться «чем быстрее, тем лучше». 24 ноября сообщалось, что более 80 тыс. жителей новых регионов получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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