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Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе Морозовска в Ростовской области. Об этом 25 мая сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету», — написал он в Telegram-канале.

Голубев также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что расчеты ПВО отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецкой областью.

Накануне официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбила украинский самолет МиГ-29, а также 20 беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Тогда же начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие из переносного ЗРК «Игла» сбили вертолет ВСУ Ми-8 на купянском направлении в районе Лозовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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