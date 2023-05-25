Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе Морозовска в Ростовской области. Об этом 25 мая сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету», — написал он в Telegram-канале.

Голубев также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что расчеты ПВО отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецкой областью.

Накануне официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбила украинский самолет МиГ-29, а также 20 беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Тогда же начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие из переносного ЗРК «Игла» сбили вертолет ВСУ Ми-8 на купянском направлении в районе Лозовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.