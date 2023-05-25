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Расчеты ПВО отбили атаки ВСУ над Донецкой областью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) постоянно работают системы противовоздушной обороны (ПВО), которые которые защищают военнослужащих и мирных жителей от ударов со стороны противника. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день предпринимают около десяти попыток атаковать территорию Донбасса. Артиллерийские прилеты в основном фиксируются со стороны Марьинки и Авдеевки.

«У нас машина может автоматически подготавливать ракету, либо в ручном, когда мы берем на сопровождение. После этого кнопка пуск, и всё», — поделился боец с позывным «Шершень».

Точность огня украинские боевики корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, впрочем, быстро уничтожаются российскими военными.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «ТОР» ВС РФ поражают самые разные модели беспилотников. Этот список весьма обширен и регулярно пополняется.

Как отметил заместитель командира батареи с позывным «Форсаж», отработать по дронам Bayraktar сейчас не сложно. Он назвал это легкой добычей для российских военнослужащих.

Зная о высокой эффективности российских ЗРК, националисты при любой возможности пытаются их накрыть. Иной раз снаряды противника проходят совсем близко — именно поэтому во время боевой работы комплекс «ТОР» всегда сопровождает бронемашина. Экипажи поддержки защищают сослуживцев и военную технику от любых угроз.

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Накануне официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбила украинский самолет МиГ-29, а также 20 беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Тогда же начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие из переносного ЗРК «Игла» сбили вертолет ВСУ Ми-8 на купянском направлении в районе Лозовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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