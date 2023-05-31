Что изменится в жизни россиян с 1 июня

С июня этого года начнут действовать сразу несколько важных новшеств. Так, граждане смогут отказаться от сбора и размещения своих биометрических данных, даты выплаты некоторых детских пособий изменятся, а проходить медико-социальную экспертизу в некоторых случаях можно будет в удаленном формате. Автомобильные «зеленые карты» перестанут действовать для россиян в Европе и для части иностранцев в России, а на упрощенный ввоз автомобилей временно наложат запрет. Подробнее об этих и других нововведениях месяца — в обзоре «Известий».

Право на отказ от биометрии

С 1 июня вступит в силу ряд положений закона об идентификации и аутентификации граждан с использованием биометрических персональных данных. Теперь граждане, придя в МФЦ, могут официально отказаться от сбора и размещения своих биометрических персональных данных или данных лица, законным представителем которого являются.

Также можно будет письменно отозвать ранее представленный отказ. Многофункциональный центр в течение одного календарного дня направит документ оператору единой биометрической системы. Учреждение при этом не имеет права оставлять у себя копии заявления.

Отказ от сбора персональных данных обязательно нужно предоставить в письменном виде и подписать собственноручно. Необходимо будет предъявить российский паспорт, паспорт иностранного гражданина или иной документ, удостоверяющий личность. Лицам без гражданства потребуется предоставить подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета документ. В случае с несовершеннолетними понадобится также подтверждение, что физическое лицо является его законным представителем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В этот же день начнут действовать постановления правительства относительно получения согласия физлица на размещение его биометрических персональных данных в региональном сегменте единой биометрической системы и правил проверки биометрических персональных данных.

Изменения в датах детских выплат

Помимо этого, с 1 июня изменятся даты некоторых ежемесячных детских выплат. Ранее регионы могли устанавливать их самостоятельно, однако теперь единые для всей страны даты определит Социальный фонд, который, собственно, и осуществляет выплаты. Так, единая детская выплата должна будет поступать на карту третьего числа каждого месяца (например, 3 июня должны поступить средства за май), выплаты из материнского капитала — пятого числа каждого месяца, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — восьмого числа каждого месяца.

Получение инвалидности удаленно

С первым днем лета те, кто не согласен с решением местного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) — оно необходимо при получении инвалидности — и хочет обжаловать решение в вышестоящей инстанции, смогут пройти повторную экспертизу в дистанционном формате. Это должно упростить обращение в вышестоящее бюро МСЭ.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Напомним, что еще с 1 июля прошлого года проходить экспертизу разрешили заочно — предоставив документы из медицинской организации, но не участвуя в обсуждении. Теперь же в спорных случаях гражданину дадут техническую возможность дистанционно пообщаться со специалистами главного или федерального бюро МСЭ в бюро по месту жительства. При проведении экспертизы в таком формате будут вестись аудио- и видеозаписи, а также смогут участвовать представители государственных внебюджетных фондов, Роструда и специалисты соответствующего профиля. Сам гражданин вправе пригласить любого специалиста для участия с правом совещательного голоса.

Вейпы только в магазинах

С июня этого года такие испарители больше нельзя будет продавать через автоматы, дистанционно, на ярмарках и выставках. Приобрести устройства получится только в стационарных магазинах , при этом их открытая выкладка и демонстрация запрещены даже там.

Соответствующий закон также запрещает продажу безникотиновых вейпов несовершеннолетним. Ранее подростки не могли купить только никотиновые устройства.

Выдача биометрического загранпаспорта

С 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или направлено в электронной форме через «Госуслуги».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен 2 февраля этого года из-за с высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта.

Товарные знаки для самозанятых

Также с начала месяца самозанятые смогут регистрировать собственные товарные знаки, официально владеть ими, защищать свои права на них, распоряжаться ими и получать вознаграждения по лицензионным договорам. Получить товарный знак — то есть средство индивидуализации — сможет любой гражданин, в том числе иностранцы.

Напомним, что товарный знак — это обозначение, которое отличает товары и услуги одного предприятия от другого. До июня 2023 года зарегистрировать его могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели, у самозанятых без статуса ИП такого права не было.

Новый порядок не слишком отличается от процедуры регистрации для ИП и юрлиц. Если кто-то воспользуется зарегистрированным товарным знаком самозанятого, владелец товарного знака сможет подать заявление в суд и взыскать компенсацию до 5 млн рублей или обратиться в полицию либо в антимонопольную службу. Также он может написать заявление в Роспотребнадзор или жалобу доменному регистратору, поисковикам и соцсетям — они заблокируют ресурсы с незаконно используемыми товарными знаками. Зарегистрировать бренд (сюда входят названия, слоганы, графические изображения, логотипы) предпринимателю следует на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) или Роспатента.

Помимо этого, ФЗ устанавливает обязательную госрегистрацию залога исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных, зарегистрированные в Роспатенте. Нововведение позволит кредитовать технологические компании под залог прав на их программную продукцию, а банкам проверять в Роспатенте отсутствие других обременений на права, что увеличит шансы предприятия на принятие решения о выдаче кредитных средств.

Маркировка одежды

С начала июня планируется начать маркировать товары легкой промышленности. Под нее попадают спортивные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, куртки, пальто, плащи, ветровки, шали, шарфы, свитеры, галстуки, одежда из фетра и нетканых материалов, продукция из искусственного меха и др. До этого на законодательном уровне обязательной маркировке подлежали только шубы и обувь. Предполагается, что такая мера поможет в борьбе с контрафактом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Истекает срок «заморозки» цен на сахар

Также в начале июня истечет срок «заморозки» цен на сахар. Напомним, впервые мораторий на повышение цен был введен на фоне ковида в 2020 году, позднее его несколько раз продляли. Минсельхоз уже обратился к производителям с рекомендацией не повышать цены на продукт до нового урожая, для того чтобы избежать их роста.

Изменения в работе «тюремных» ОНК

C 4 июня наблюдательные комиссии по правам заключенных смогут работать в местах, куда осужденных отправляют на принудительные работы, а не только в тюрьмах и СИЗО.

Таким образом, усилится общественный контроль за их содержанием, а количество организаций, которые могут направлять своих представителей в общественные наблюдательные комиссии (ОНК), увеличится. В них войдут представители правозащитных организаций, союзов, ассоциаций, фондов и автономных некоммерческих организаций.

Срок выдвижения кандидатов продлен с 60 до 120 дней, а максимальный срок принятия решения об одобрении кандидатур — с 80 до 95 дней.

Новые требования к автомобилям

С начала месяца все выпускаемые на территории РФ автомобили должны соответствовать экологическому стандарту класса не ниже «Евро-2». Помимо этого, с 1 июня 2023 года по 1 февраля следующего года будет запрещен ввоз в упрощенном порядке легковых автомобилей из дружественных стран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инспекторы ГИБДД с 1 июня смогут проверять легковые автомобили на наличие устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС. В том случае, если в машине их нет, владелец транспортного средства должен установить такие устройства самостоятельно или рискует получить штраф до 50 тыс. рублей.

Прекращение действия «зеленых карт» в Евросоюзе

С 1 июня в Евросоюзе перестают действовать российские автомобильные «зеленые карты». Это международный договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами — членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта.

До начала лета «зеленые карты» будут работать в обычном режиме, а после станут действительны для поездок в дружественных странах — членах системы, не расторгнувших соглашение: в Азербайджане, Белоруссии, Турции, Иране, Израиле, Тунисе, Марокко и странах экс-Югославии. «Зеленые карты» Евросоюза, Швейцарии и Великобритании, в свою очередь, прекращают действие на территории России независимо от указанного в сертификате срока, а российские страховые организации больше не имеют права выдавать сертификаты со сроком действия после 31 мая 2023 года.