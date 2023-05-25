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Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
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Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева

Песков: прогнозов по трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна пока нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами 25 мая отказался давать прогнозы относительно итогов встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Нет, прогнозов быть не может», — сказал Песков.

Он также не стал отвечать на вопрос, рассчитывает ли Кремль на достижение каких-либо договоренностей между сторонами, предложив сначала дождаться встречи.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента сообщал, что сегодня Путин проведет две отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном, а затем у лидеров состоятся трехсторонние переговоры.

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Также в четверг премьер-министр Армении в ходе выступления на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета рассказал, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Он также напомнил о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха и выразил надежду на конструктивный диалог между Баку и Степанакертом.

В свою очередь Алиев подтвердил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Резюмируя заявления сторон, президент России отметил, что терминология важна, однако факт взаимного признания границ Армении и Азербайджана гораздо важнее. Путин также выразил надежду, что в ходе трехсторонней встречи с Алиевым и Пашиняном удастся обсудить все возникающие у сторон противоречия.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Новый виток эскалации произошел осенью 2022 года. С тех пор Ереван и Баку периодически обвиняют друг друга в нарушениях на границе.

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