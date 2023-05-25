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Путин назвал очень важным взаимное признании территорий Армении и Азербайджана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана очень важно. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе армянский премьер-министр Никол Пашинян попросил у российского лидера слово. Он отметил, что азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем выступлении использовал термин «коридор», который часто используется при выдвижении территориальных претензий против Армении.

При этом он подчеркнул готовность Еревана к разблокировке всех транспортных и экономических связей с Баку, а также к открытию региональных коммуникаций.

В ответ на это Путин указал, что азербайджанский лидер в своем выступлении говорил о создании условий для достижения договоренностей между Ереваном и Баку, в том числе транспортных, в связи с взаимным признанием границ.

Президент РФ также выразил надежду, что в ходе трехсторонней встречи с Алиевым и Пашиняном удастся обсудить все противоречия сторон.

В свою очередь Алиев подтвердил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

После этого Путин отметил, что терминология важна, однако факт взаимного признания границ Армении и Азербайджана гораздо важнее.

«По принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренность, тоже принципиального характера. И это действительно база для того, чтобы договориться по другим, все-таки, вопросам второстепенного характера, хотя они тоже имеют существенное значение», — подчеркнул он.

Российский лидер также заявил, что все страны Содружества независимых государств (СНГ) заинтересованы в завершении конфликтов на территории объединения.

«Всё это очень чувствительно, всё это связано с трагедиями человеческими. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были решены», — заключил он.

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