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Продюсер Соловьева рассказала, как помогла Трампу попасть на концерт Тины Тернер

Продюсер Надежда Соловьева рассказала, как Трамп сидел на ступеньках на концерте Тины Тернер в Москве
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Продюсер Надежда Соловьева, организатор концертов Тины Тернер по России в 1996 году, рассказала, как помогла бывшему президенту США Дональду Трампу попасть на концерт поп-дивы в Москве.

По ее словам, ей позвонил Зураб Церетели и сказал, что в столице находится известный американский бизнесмен Дональд Трамп, который хочет пойти на концерт Тернер.

«Прекрасно, говорю, но у меня уже нет ни одного билета. Он спрашивает, можно я дам ему твой телефон. Звонит мне Трамп и говорит, что он такой большой поклонник, что очень хочет на концерт Тернер. Я говорю, что билетов нет. А он говорит, ну вы же промоутер, вы же пойдете на концерт. Я говорю, да. «А где вы будете сидеть?» «Я на ступеньках слева от сцены». Он говорит, можно я с вами на ступеньках посижу», — рассказала продюсер в беседе с телеканалом «Звезда» 25 мая.

По словам Соловьевой, Трамп действительно просидел весь концерт на ступеньках.

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Ранее в этот день оперная певица Любовь Казарновская в разговоре с «Известиями» назвала Тину Тернер уникальным явлением.

Она отметила темперамент и эмоциональную силу певицы. По словам Казарновской, Тернер была «госпожой 400 тыс. вольт».

Пианист Денис Мацуев назвал Тину Тернер одним из ярчайших представителей мировой поп-культуры. Он подчеркнул необходимость почтить память «великой женщины, великой певицы и великой актрисы».

Тина Тернер ушла из жизни 24 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни, передает RT. Отмечается, что она провела последние дни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.

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