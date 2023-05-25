Ольга Кормухина заявила о популярности Тины Тернер у любителей рока и поп-музыки

Заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Кормухина рассказала в четверг, 25 мая, какой артисткой была Тина Тернер.

«Тина — это явление в мировой культуре, она сумела пройти между Сциллой и Харибдой. Она сумела стать популярной и для любителей рока, и для любителей попа и не скатилась при этом в пошлость», — сказала артистка в беседе с телеканалом «Звезда».

Кормухина добавила, что Тернер была женщиной с очень непростой судьбой, но прекрасно знала цену себе и исполняемой ею музыки, поэтому никогда «не суетилась перед клиентами».

«Равной ей не было, нет и не будет», — заключила она.

Ранее в этот день оперная певица Любовь Казарновская сказала в разговоре с «Известиями», что скончавшаяся Тина Тернер была уникальным явлением.

Она отметила темперамент и эмоциональную силу певицы. По словам Казарновской, она была «госпожой 400 тыс. вольт».

Пианист Денис Мацуев назвал Тину Тернер одним из ярчайших представителей мировой поп-культуры. Он подчеркнул необходимость почтить память «великой женщины, великой певицы и великой актрисы».

Тина Тернер ушла из жизни 24 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни, передает НСН. Отмечается, что она провела последние дни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.

В последние годы жизни она перенесла несколько серьезных заболеваний, в том числе рак кишечника, ей было сделано несколько операций, пишет REGNUM.