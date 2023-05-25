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В Крыму поблагодарили Марин Ле Пен за позицию по полуострову и пригласили в гости

Гемпель: в Крыму благодарны Марин Ле Пен за признание полуострова частью России
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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В Крыму поблагодарили лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за ее позицию в отношении российского статуса Крыма. Как отметил 25 мая глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, президенту Франции Эммануэлю Макрону есть чему у нее поучиться.

«Мы благодарны Марин Ле Пен за взвешенную и объективную позицию, а также за уважительное отношение к выбору крымчан. Мы также приглашаем ее посетить Крым и увидеть, как он разительно преобразовался за последние годы, превратившись в настоящую жемчужину», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

Он добавил, что французский лидер мог бы брать пример с таких политиков, как Ле Пен, которые отстаивают демократические права и свободы не только в своей стране, но и других народов.

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Ранее, 24 мая, Ле Пен назвала Крым легитимной частью России. На эту тему она высказалась, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания. Кроме того, Ле Пен рассказала, что во время своих визитов на полуостров общалась с местными жителями и убедилась в том, что они в большей степени чувствуют себя частью России.

Ле Пен и ранее подчеркивала, что Крым воссоединился с Россией на основании итогов проведенного в регионе референдума. 13 апреля прошлого года политик заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины. По ее словам, историю не переписать.

14 мая сообщалось, что в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году.

20 мая депутат крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен и имел ряд серьезных нарушений. В связи с этим подготовка обоснований для отмены передачи Крыма УССР займет не много времени. Исходя из данных нарушений, Крым находится в составе России по закону 1954 года, и никогда не выходил из него, подчеркнул Константинов.

18 апреля министр иностранных дел России Лавров указал, что заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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