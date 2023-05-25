В Крыму поблагодарили Марин Ле Пен за позицию по полуострову и пригласили в гости

В Крыму поблагодарили лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за ее позицию в отношении российского статуса Крыма. Как отметил 25 мая глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, президенту Франции Эммануэлю Макрону есть чему у нее поучиться.

«Мы благодарны Марин Ле Пен за взвешенную и объективную позицию, а также за уважительное отношение к выбору крымчан. Мы также приглашаем ее посетить Крым и увидеть, как он разительно преобразовался за последние годы, превратившись в настоящую жемчужину», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

Он добавил, что французский лидер мог бы брать пример с таких политиков, как Ле Пен, которые отстаивают демократические права и свободы не только в своей стране, но и других народов.

Ранее, 24 мая, Ле Пен назвала Крым легитимной частью России. На эту тему она высказалась, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания. Кроме того, Ле Пен рассказала, что во время своих визитов на полуостров общалась с местными жителями и убедилась в том, что они в большей степени чувствуют себя частью России.

Ле Пен и ранее подчеркивала, что Крым воссоединился с Россией на основании итогов проведенного в регионе референдума. 13 апреля прошлого года политик заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины. По ее словам, историю не переписать.

14 мая сообщалось, что в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году.

20 мая депутат крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен и имел ряд серьезных нарушений. В связи с этим подготовка обоснований для отмены передачи Крыма УССР займет не много времени. Исходя из данных нарушений, Крым находится в составе России по закону 1954 года, и никогда не выходил из него, подчеркнул Константинов.

18 апреля министр иностранных дел России Лавров указал, что заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.