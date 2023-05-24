Минпромторг рассмотрит включение контактных линз в параллельный импорт

В перечень параллельного импорта могут войти бренды контактных линз, прекратившие поставки в Россию. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство намерено оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. По его словам, в списке должны быть только те товары, в которых есть неудовлетворенная потребность.

Ранее, 17 мая, руководитель ФАС Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства заявил, что механизм параллельного импорта следует ввести для всех категорий товаров, кроме продукции, производство которой локализовано в России.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставки некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

Мантуров 7 сентября прошлого года отметил, что соответствующий механизм будет действовать до конца 2023 года.