В столичном регионе в выходные ожидается теплая погода

В выходные дни в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, среднесуточная температура составит 21 градус тепла. Об этом 25 мая рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии «Метеум», суббота в Москве будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит 21 градус», — отметил он.

В субботу, 27 мая, в Москве скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 2,9 м/с. Воскресенье, 28 мая, будет облачным с прояснениями. Утром температура воздуха составит 13 градусов, днем поднимется только до 18.

Среди российских городов-миллионников самая теплая погода установится в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Самаре, Уфе и Волгограде, где температура воздуха прогреется до 27–30 градусов

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Красноярска, Новосибирска и Санкт-Петербурга, где столбики термометров поднимутся от 13 до 18 градусов.

Накануне, 24 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что температура выше нормы на 7–14 градусов прогнозируется в Мурманской, Архангельской, Свердловской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и во всем Приволжском федеральном округе. В некоторых регионах отметка термометра будет выше 30 градусов.

Ранее, 20 мая, он спрогнозировал июльскую погоду в Центральной России в период с 25 по 28 мая, столбики термометров днем поднимутся до 28 градусов.