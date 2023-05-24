МИД назвал атаку украинской ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов

Действия украинских диверсантов в Белгородской области являются классическим методом международных террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 мая.

«В предыдущих случаях мы видели, как киевский режим, в том числе при западном кураторстве, осуществляет диверсионную террористически-экстремистскую деятельность на территории нашей страны, для этого вербуя, рекрутируя или втягивая в эти террористические сетки граждан не только Украины», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате было уничтожено около 70 украинских боевиков.

23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. На кадрах ведомства с места проведения операции можно увидеть западные военные машины, на которых террористы проникли в Белгородскую область.

24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Также ранее в этот день СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. При этом украинский чиновник, являвшийся собеседником западных СМИ, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.