В США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. Как пишет 24 мая газета The New York Times, ссылаясь на пожелавшего остаться неизвестным украинского чиновника, ВСУ не принимали сами непосредственного участия в нападении, однако обеспечивали террористам поддержку.

«Высокопоставленный украинский чиновник <...> сказал, что ВСУ в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки», — указано в статье.

Собеседник издания заявил, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которую уничтожили российские военные, «понесла потери».

При этом украинский чиновник отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.

Ранее 24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле негативно отреагировали на угрозы секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предупредившего о том, что диверсии на территории России могут повториться.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен. На кадрах военного ведомства с места проведения операции можно увидеть западные военные машины, на которых террористы проникли в Белгородскую область.

22 мая официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не поощряет удары Киева по целям на территории России и четко донес это до украинской стороны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.