Захарова заявила о непоколебимости целей СВО вопреки западным поставкам оружия

Любые поставки вооружений Киеву не смогут отменить цели и задачи спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 мая на брифинге.

Таким образом она прокомментировала участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7. На встрече в Хиросиме он поднял тему отправки военной помощи Киеву, в частности авиации — например, истребителей F-16.

Говоря об участии Запада в украинском конфликте, официальный представитель МИД добавила, что на Украине созданы идеальные условия для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн.

Вместе с тем Захарова прокомментировала диверсионную деятельность украинских спецслужб на территории Белгородской области. По ее словам, российская сторона и впредь будет пресекать подобные вылазки.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести России стратегическое поражение, а в качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивается натовским оружием.

По его словам, НАТО, находясь на стороне Киева, напрямую участвует в конфликте с РФ.

24 мая в рамках этого же заседания секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей, возросла необходимость построения единой архитектуры международной безопасности. Для этого на будущих заседаниях будут реализовываться соответствующие меры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.