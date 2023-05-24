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В ГД уличили Зеленского в желании нагреть руки на финансовой помощи Украине

Белик: хаос на Украине — возможность для Зеленского нагреть руки на финансовой помощи
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Ситуация, когда страна находится в хаосе, очень удобна для того, чтобы творить беспредел. Об этом 24 мая «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал материал обозревателя газеты Politico Джейми Деттмера о том, что украинские политики во главе с президентом Владимиром Зеленским с начала спецоперации проводят передел бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности.

«Ситуация, когда страна находится в хаосе, очень удобна для того, чтобы творить беспредел во всех сферах и нагреть руки на поставках оружия и финансовой помощи Украине, а также под занавесом конфликта присвоить себе средства своих же сограждан. Коррумпированная верхушка киевского режима увеличивает свое состояние на миллионы долларов, не заботясь о тысячах тех, кого она отправляет в горнило конфликта», — сказал Белик.

Парламентарий добавил, что раскол в украинском обществе, несмотря на «всю эту безумную пропаганду», непременно наступит.

«Но и то, что представители киевского режима, почуяв приближение краха, бросятся убирать друг друга с пути, — тоже вполне реальная перспектива», — заключил он.

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12 апреля российский сенатор Сергей Цеков заявил «Известиям», что украинские руководители «не могут не воровать». Таким образом он прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша о том, что Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, отправленных Киеву для закупок дизеля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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