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В Великобритании заявили о скором конце господства США и G7 из-за роста влияния БРИКС

Financial Times: рост влияния БРИКС означает конец американской гегемонии и господства G7
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Западные страны должны будут признать, что они больше не смогут управлять миром в связи с возрастающим влиянием стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР). Об этом 24 мая написал британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф.

По мнению Вольфа, время однополярности США, а также экономическое доминирование стран «большой семерки» (G7) ушли в историю.

«Да, «большая семерка» должна защищать свои ценности и интересы. Но она больше не сможет управлять миром, даже несмотря на то, что его судьба всё еще будет зависеть от ее членов», — считает экономист.

Эксперт констатирует, что намерение еще 19 стран присоединиться к БРИКС только свидетельствует о возросшей роли данного объединения на международной арене.

«Сейчас БРИКС, похоже, находится на дороге к тому, чтобы превратиться в значимую всемирную группу. Очевидно, что ее членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий», — приходит к выводу обозреватель.

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До этого, 11 мая, американский политолог Эндрю Корыбко в статье для китайской газеты Global Times написал, что решение РФ о начале спецоперации по защите Донбасса активизировало переход к многополярности.

Он назвал период однополярности после распада СССР «исторической аномалией». По его мнению, такая ситуация на глобальной арене сложилась благодаря уникальному стечению обстоятельств, а не из-за исключительной роли США. Политолог добавил, что в становлении нового справедливого мироустройства теперь займет особое место объединение БРИКС.

4 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в индийский штат Гоа договорился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром следовать курсу на выстраивание справедливой многополярной системы мира.

Ранее, 29 апреля, Лавров заявил, что доля государств G7 в мировой экономике за последние 30 лет существенно сократилась, а вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет. Как заявил министр, попытки утвердить однополярную модель мироустройства с центром принятия решений в США провалились.

Также Лавров заявлял, что всё больше стран «глобального Юга» стремятся наладить связи с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.

Президент России Владимир Путин 20 апреля заявил, что тренд на многополярность в мире будет только усиливаться. Он отметил, что те, кто сопротивляется этому, проиграют.

13 апреля китайская газета Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.

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