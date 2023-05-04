Главы МИД России и Индии договорились следовать курсу многополярного мира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в индийский штат Гоа договорился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром следовать курсу на выстраивание справедливой многополярной системы мира. Об этом 4 мая сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Отмечается, что между министрами состоялся доверительный обмен мнениями по основным вопросам двусторонних отношений, в том числе по графику предстоящих контактов. Лавров и Джайшанкар высоко оценили динамику сотрудничества на ключевых направлениях стран, особенно в сфере стратегического партнерства.

Стороны также подтвердили нацеленность на усиление координации по выработке единых подходов в рамках взаимодействия на международных площадках, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), БРИКС, ООН и G20.

Ранее в этот день Лавров прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД ШОС. В повестке у министра три двусторонние встречи — с коллегами из Индии, Китая и Пакистан.

По случаю прибытия Лаврова принимающая сторона устроила небольшое шоу в аэропорту Панаджи, столице штата Гоа. Музыканты сыграли народные песни, а артисты исполнили традиционный танец.

До этого, 29 апреля, глава МИД РФ заявил, что всё больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.