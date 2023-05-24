Минобороны опубликовало видео ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

Минобороны 23 мая показало кадры с поврежденной техникой на месте уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области.

На опубликованных кадрах видны несколько сгоревших бронемашин, а также американские грузовые фургоны Humvee. Также повреждены легковые пикапы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако служащие ВС РФ пресекли вылазку. Из-за обстрелов со стороны украинских боевиков пострадали 13 мирных жителей региона.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что часть проникшей в Белгородскую область ДРГ была отброшена на Украину, где по националистам продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен.