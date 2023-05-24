Newsweek назвал усложняющие передачу F-16 Украине проблемы

Киеву необходимо решить три ключевые проблемы для готовности вести боевые сражения западными истребителями с российскими военно-воздушными силами. Об этом 23 мая сообщили эксперты Newsweek.

«По мнению аналитиков, прежде чем Украина сможет летать на современных боевых самолетах, необходимо решить следующие проблемы: определить, сколько времени потребуется для обучения украинского персонала, задействованного в работе с F-16, решить вопрос создания необходимой инфраструктуры и справиться с политическими препятствиями», — написала обозреватель Элли Кук.

Как отметил отставной летчик Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кертис, для обучения украинских пилотов управлению новым истребителем потребуется продолжительное время, так как даже обучение «опытных пилотов на новом самолете измеряется месяцами, а не неделями».

Чтобы использовать истребители F-16, нужны не только хорошо обученные специалисты, но и новые цепочки поставок, процедуры техобслуживания, инфраструктура, в состав которой необходимо включить «гладкие взлетно-посадочные полосы» и централизованные базы для работы с самолетами, сказали эксперты.

Эти новые объекты могут стать «главной целью» для ударов, добавил Newsweek бывший британский военный офицер Фрэнк Ледвидж.

Помощь Киеву со стороны других стран всегда включала в себя и политическую составляющую. Решение о поставках истребителей F-16 сопряжено со значительными геополитическими последствиями и может спровоцировать дополнительную эскалацию конфликта, резюмировала журналистка.

Ранее в этот же день официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе.

Кроме того, 23 мая военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских.

Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16. Уточняется, что сейчас Нидерланды используют 24 таких истребителя, они готовы к оперативному развертыванию и будут использоваться до середины 2024 года. После этого самолеты будут доступны для другого назначения, например для продажи.

Между тем стало известно, что Бельгия собирается обучать ВСУ пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО.

Ранее, 21 мая, президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Накануне помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания и Великобритания.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.