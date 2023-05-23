Украинские политики во главе с президентом Владимиром Зеленским с начала спецоперации проводят передел бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности. Об этом 23 мая написал обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер со ссылкой на источники.

«Ни одна прежняя администрация не сосредотачивала в своих руках столько власти, это неограниченная власть. А из-за конфликта она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и средств массовой информации», — сообщил газете неназванный руководитель украинской компании.

По информации Деттмера, в настоящий момент новые собственники пытаются перераспределить между собой состояние «старой» элиты, прибегая к вымогательству, грабежам и устранению конкурентов по бизнесу.

Отмечается, что некоторым фирмам из соображений национальной безопасности предъявляют обвинения в совершении преступлений или включают их в список подвергнутых санкциям компаний, который ведет Служба безопасности Украины (СБУ).

По словам журналиста, подобные махинации вызывают недоумение на Западе. В результате происходит отток иностранных инвесторов и создается убеждение в неразрешимости проблемы коррупции на Украине. Помимо этого, сложившаяся ситуация негативно влияет на всю экономику страны, начиная с агробизнеса и заканчивая сектором информационных технологий, добавил Деттмер.

Ранее, 7 мая, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского подать в отставку пока на Украине не начались протесты. По его словам, страна оказалась в тяжелом экономическом положении и ее существование зависит от иностранного финансирования.

В этот же день политолог, экс-председатель совета министров Луганской Народной Республики Марат Баширов в разговоре с «Известиями» заявил, что все социологические опросы, которые на сегодняшний день проводятся на Украине, о доверии населения Зеленскому не соответствуют действительности.

12 апреля российский сенатор Сергей Цеков заявил, что украинские руководители «не могут не воровать». Таким образом он прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, отправленных Киеву для закупок дизеля.

Соскин накануне заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если тот не сменит свой курс.

7 апреля бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава государства Владимир Зеленский не смог освободить страну от коррупции. Он отметил, что, по его мнению, страной должен руководить человек, который не будет воровать сам и не даст другим делать это.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.