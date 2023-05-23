В Донецке сработала система ПВО

В Донецке сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 23 мая сообщил источник «Известий».

По информации ТАСС, в городе прогремело около пяти взрывов.

Ранее, 21 мая, ВСУ обстреливали Донецк с самого утра воскресенья. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия обстрела. На кадрах видны разрушенные жилой дом, теплица, ограждение домовладения.

По словам корреспондента, на месте попадания снарядов российские военные обнаружили элементы западных вооружений.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 23 мая заявил, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков Кировского района города пострадала девочка, учащаяся школы № 98. Ее увезли в больницу машиной скорой помощи. Вместе с тем Кулемзин сообщил о ранении 38-летнего мужчины в результате обстрела Петровского района Донецка.

За день до этого ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами. Пострадавших не было.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.