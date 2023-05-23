Девочка пострадала при обстреле ВСУ школы в Кировском районе Донецка

Девочка получила ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) школы в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин 23 мая.

«По уточненной информации, во время обстрела школы №77 в Кировском районе ранения получила девочка 2010 года рождения, учащаяся школы №98», — говорится в сообщении Telegram-канала мэра.

Пострадавшую увезли в больницу машиной скорой помощи. Вместе с тем Кулемзин сообщил о ранении 38-летнего мужчины в результате обстрела Петровского района Донецка.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Ранее, 21 мая, ВСУ обстреливали Донецк с самого утра воскресенья. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия обстрела. На кадрах видны разрушены жилой дом, теплица, ограждение домовладения.

По словам корреспондента, на месте попадания снарядов российские военные обнаружили элементы западных вооружений.

Накануне ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами. Пострадавших не было.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.