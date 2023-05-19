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ВСУ выпустили по Донецку начиненную противотанковыми минами ракету

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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 19 мая.

В СЦКК уточнили, что снаряд был выпущен со стороны подконтрольного Киеву города Красноармейска в ДНР по Куйбышевскому району города.

«Выпущена одна ракета MFOM AT2 (начиненная противотанковыми минами АТ2)», — отмечается в сообщении Telegram-канала представительства.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

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Так, ранее в этот день в СЦКК сообщили, что украинские войска второй раз с начала суток нанесли удар по Донецку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). В ночь на 19 мая ВСУ выпустили восемь снарядов из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району Донецка.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия атаки украинских боевиков. На кадрах с места событий видны поврежденные части многоэтажного дома, разрушенная детская площадка. Также на земле можно заметить воронки от упавших снарядов.

Накануне во время обстрела Петровского района Донецка погибла медсестра, которая помогала раненым.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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