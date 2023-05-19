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Украинские военные второй раз за сутки обстреляли Донецк из РСЗО

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Фото: tg/rudenko
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Украинские войска второй раз с начала суток нанесли удар по Донецку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили 19 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел <...> по направлению <...> Донецк (Петровский район), выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В ночь на 19 мая украинские военные выпустили восемь снарядов из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району Донецка.

Накануне во время обстрела Петровского района Донецка погибла медсестра, которая помогала раненым.

За день до этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что три человека погибли, двое получили ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка.

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В свою очередь, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин признал, что интенсивность обстрелов увеличилась, однако российские военные делают всё возможное для подавления огневых точек ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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