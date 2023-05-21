Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Донецк с самого утра воскресенья, 21 мая. Последствия обстрела показал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

По его словам, артиллерия ВСУ продолжает атаковать город. На месте попадания снарядов российские военные обнаружили элементы западных вооружений. Одиночный прилет снаряда калибра НАТО 155 мм зафиксирован в том числе в Киевском районе города.

«На месте нашли взрыватель, характерный для французской самоходки «Цезарь», — уточнил Быковский.

Как видно на представленных им кадрах, в результате удара разрушены жилой дом, теплица, ограждение домовладения.

После попадания снаряда в здании начался пожар, его удалось потушить. В больницу с ранениями попал 12-летний мальчик.

Накануне ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами. Пострадавших не было.

В ночь на 19 мая ВСУ выпустили восемь снарядов из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.