Юрист разъяснила закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных

Законопроект об изменениях в КоАП РФ, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за укусы собак, предполагает, в частности, что дела о таких правонарушениях теперь вправе рассматривать Росприроднадзор и органы исполнительной власти регионов. Об этом «Известиям» 23 мая рассказала член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

Ранее в этот день Госдума приняла закон, который вводит штрафы за нарушение норм обращения с животными, повлекшее вред жизни или здоровью граждан. В частности, для тех, чьи животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения, предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей.

Как отметила юрист, в рамках принятого законопроекта КоАП РФ дополнен новыми статьями 8.52 – 8.54: «Несоблюдение требований к содержанию животных», «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев».

«Данные статьи вводятся для эффективного применения требований и запретов Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 498-ФЗ, принятого еще в 2018 году», — пояснила Скрябина.

Юрист обратила внимание, что ранее подобных механизмов на федеральном уровне установлено не было.

«Лишь региональные кодексы об административных правонарушениях содержали санкции за некоторые нарушения 498-ФЗ: например, ст. 5.1. КоАП г. Москвы устанавливает ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. Однако практика применения норм региональных КоАПов не была настолько широка, насколько можно ожидать от применения норм КоАП РФ», — подчеркнула она.

16 апреля после смерти ребенка от нападения бродячих собак в Оренбурге депутаты местного законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.

11 мая «Известия» рассказали, что семь регионов России поддержали этот законопроект. Так, инициативу поддерживают в заксобраниях Ставропольского края, Чукотки, Волгоградской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии, Алтайского края и Якутии. Против законопроекта официально высказались только депутаты заксобрания Нижегородской области.