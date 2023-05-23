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В РФ предложили ввести штрафы до 200 тыс. рублей за укусы собак

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Госдуме планируют рассмотреть поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), связанных с наказанием за укусы собак. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно имеющейся информации, 23 мая состоится обсуждение статьи 8.52 об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных. Ко второму чтению статью дополнили нормой, предусматривающей наказание для хозяев, чьи животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения.

Если поправки будут приняты, штраф для граждан составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Помимо этого, предлагается штрафовать за выдворение домашних животных на улицу, за жестокое обращение при отсутствии признаков уголовного нарушения, за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также за несоблюдение требований к организации работы приютов и культурно-зрелищных мероприятий с участием животных.

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Ранее, 17 мая, Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Как пояснили законодатели, изменения помогут расширить права регионов, в которых есть трудности с выполнением требований закона по количеству приютов для бездомных животных. В качестве компромиссного варианта предлагается организовывать пункты временного содержания.

16 апреля после смерти ребенка от нападения бродячих собак в Оренбурге депутаты местного законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.

11 мая «Известия» рассказали, что семь регионов России поддержали этот законопроект. Так, инициативу поддерживают в заксобраниях Ставропольского края, Чукотки, Волгоградской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии, Алтайского края и Якутии. Против законопроекта официально высказались только депутаты заксобрания Нижегородской области.

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