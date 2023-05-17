Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными
Регионы получат право самостоятельно определять процедуры при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики, сообщили в пресс-службе Государственной Думы во вторник, 16 мая.
Поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» будут включать изменения в «порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».
Отмечается, что инициатива не будет отменять существующую систему или предусматривать закрытие приютов. Изменения помогут расширить права регионов, в которых есть трудности с выполнением требований закона по количеству приютов для бездомных животных.
«У большей части субъектов средства на приюты отсутствуют либо затраты на них в масштабах местных бюджетов очень значительны, при том что необходимо оказывать больше внимания развитию социальной инфраструктуры. Выходом могут стать пункты временного содержания», — подчеркнул председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
16 апреля после смерти ребенка от нападения бродячих собак в Оренбурге депутаты местного законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.
11 мая «Известия» рассказали, что семь регионов России поддержали этот законопроект. Так, инициативу поддерживают в заксобраниях Ставропольского края, Чукотки, Волгоградской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии, Алтайского края и Якутии. Против законопроекта официально высказались только депутаты заксобрания Нижегородской области.