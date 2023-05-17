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Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными

Госдума приняла законопроект о решениях регионов по бездомным животным в первом чтении
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Регионы получат право самостоятельно определять процедуры при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики, сообщили в пресс-службе Государственной Думы во вторник, 16 мая.

Поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» будут включать изменения в «порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».

Отмечается, что инициатива не будет отменять существующую систему или предусматривать закрытие приютов. Изменения помогут расширить права регионов, в которых есть трудности с выполнением требований закона по количеству приютов для бездомных животных.

«У большей части субъектов средства на приюты отсутствуют либо затраты на них в масштабах местных бюджетов очень значительны, при том что необходимо оказывать больше внимания развитию социальной инфраструктуры. Выходом могут стать пункты временного содержания», — подчеркнул председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Лапы вверх: дадут ли регионам право усыплять бродячих собак
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16 апреля после смерти ребенка от нападения бродячих собак в Оренбурге депутаты местного законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.

11 мая «Известия» рассказали, что семь регионов России поддержали этот законопроект. Так, инициативу поддерживают в заксобраниях Ставропольского края, Чукотки, Волгоградской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии, Алтайского края и Якутии. Против законопроекта официально высказались только депутаты заксобрания Нижегородской области.

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