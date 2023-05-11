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Семь регионов РФ поддержали законопроект по усыплению бездомных собак

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Госдуму (ГД) стали поступать положительные отзывы на законопроект по наделению региональных властей правом на усыпление бездомных собак. Это следует из данных законопроектной базы парламента, с которыми ознакомились «Известия» 11 мая. Так, инициативу поддерживают в заксобраниях Ставропольского края, Чукотке, Волгоградской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарии, Алтайском крае и Якутии.

Против законопроекта официально пока высказались только депутаты заксобрания Нижегородской области, однако они не объясняют причину критического отзыва.

При этом, как сообщил «Известиям» источник в аппарате профильного комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, поступивших положительных отзывов гораздо больше.

«Порядка 90% регионов из 85 законопроект поддержало. Буквально четыре-пять высказалось против. Роль для принятия Госдумой законопроекта они, конечно, играют. Плюс положительный отзыв дало правительство. Поэтому законопроект с очень большой долей вероятности будет принят», — пояснил источник.

По словам первого зампреда комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в законопроекте существенно расширяются полномочия регионов по принятию решений относительно бездомных собак.

«В прошлом году были приняты поправки, которые также увеличили права субъектов, например, им были даны права по запрещению самовыгула, и ни к каким катастрофическим последствиям это не привело, наоборот, это имело позитивный результат», — сказал депутат.

Он отметил, что сегодня есть пять таких полномочий, которые можно безболезненно передать регионам. В том числе это регистрация животных, реализация программ по стерилизации и другие.

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Как сообщали «Известия» 25 апреля, законопроект может быть рассмотрен Госдумой 16 мая. Предлагается наделить губернаторов и заксобрания регионов правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Новая норма даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять с учетом мнения местного населения дальнейшую судьбу собак, в том числе, как пояснили в Госдуме, их усыпление.

С 1 марта в России вступил в силу закон, который ужесточил правила продажи домашних животных.

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