Минобороны: более 70 украинских диверсантов уничтожено в ходе КТО в Белгородской области
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- Минобороны: более 70 украинских диверсантов уничтожено в ходе КТО в Белгородской области
Более 70 участников украинской диверсионной группы, вторгшейся накануне в Белгородскую область России, ликвидированы, сообщил 23 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что киевский режим, потеряв город Артемовск (украинское название — Бахмут), решился на террористические действия в отношении мирных жителей.
После артиллерийских обстрелов пограничного пункта пропуска «Козинка» и ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинских диверсантов вторглось на территорию России, добавил представитель Минобороны.
Всего российскими силами уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что проникновение ДРГ на территорию РФ еще раз доказывает намерение Украины уничтожить Россию. Именно спецоперация способствует пресечению подобных происшествий.
Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.
В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.