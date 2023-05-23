Прилепин назвал способ избежать покушений на политиков

Писатель Захар Прилепин дал первое большое интервью «Известиям», в котором в числе прочего назвал способ избежать покушений на российских политиков, выступающих в поддержку специальной военной операции (СВО).

В первую очередь, по его мнению, необходимо устроить публичный суд над людьми, совершившими теракты, жертвами которых стали командиры ополчения ДНР Арсен Павлов (позывной Моторола) и Михаил Толстых (позывной Гиви), бывший глава ДНР Александр Захарченко, военкор Владлен Татарский, журналистка Дарья Дугина.

«[Необходимо] взять военным путем Киев и выявлять на месте планы будущих терактов и механизмы свершившихся», — считает Прилепин.

Покушение на Захара Прилепино было совершено 6 мая. В Нижегородской области был подорван его автомобиль Audi Q7, в момент взрыва писатель находился в машине. Соратник Прилепина Александр Шубин погиб.

Прилепин получил множество переломов и травм. На сегодняшний день он перенес уже несколько операций. В настоящее время он продолжает оставаться в больнице.

Полную версию интервью читайте на сайте «Известий» 23 мая.