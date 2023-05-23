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Ритейлеры отметили снижение цен на некоторые модели iPhone в РФ

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Российские ритейлеры заявили о падении стоимости iPhone. В крупных торговых сетях цены снизились в среднем на 6%. Некоторые модели смартфонов от Apple подешевели на 10%, передает телеканал «Известия». Причиной падения стоимости считают затоваривание рынка. Большое количество смартфонов ввозят по параллельному импорту. Перенасыщение рынка приводит к сильной конкуренции. Несмотря на сокращение продаж, интерес к продукции Apple высок. iPhone удерживает лидирующие позиции на рынке смартфонов в РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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